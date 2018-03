Contundido, Aldair pode se aposentar O zagueiro brasileiro Aldair, de 35 anos, pode encerrar sua carreira com a contusão que sofreu no jogo da Roma contra o Atalanta, sábado passado. Ele saiu de campo no começo do segundo tempo sentindo dores no joelho esquerdo. Os exames mostraram uma lesão que vai tirá-lo das quatro rodadas finais do Campeonato Italiano. A Roma lidera e está bem perto de conquistar um título, o que não ocorre desde 1983. Há 11 anos no clube, Aldair é titular absoluto da zaga romana. No período, conquistou apenas uma Copa da Itália. Antes, tinha jogado no Benfica e no Flamengo, onde começou em meados da década de 80. Campeão do mundo em 1994, Aldair disse nesta segunda-feira que não sabe se sua carreira vai continuar. ?Não quero pensar nisso ainda. Não sei o que vai acontecer comigo?, disse o zagueiro brasileiro. Caso a Roma seja campeã por antecipação, ele poderia fazer uma participação simbólica na última partida da temporada, contra o Parma, no estádio Olímpico.