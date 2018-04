Contundido, Alecsandro desfalca o Inter por até dez dias

Autor dos três gols do Internacional no empate por 3 a 3 diante do Santos, Alecsandro começou a sentir dores musculares ainda durante o confronto, na última quarta-feira. Agora, com os resultados dos exames feitos na quinta, a comissão técnica do clube gaúcho prevê que o jogador precisará de sete a dez dias de recuperação para voltar aos gramados.

Além de Alecsandro, o técnico Tite já perdeu o zagueiro uruguaio Sorondo e com o volante Sandro, que terão de cumprir suspensão no jogo contra o Goiás.