Contundido, Arjen Robben é cortado da seleção holandesa

Contundido, o meia-atacante Arjen Robben, do Bayern de Munique, foi cortado pelo técnico Guus Hiddink da seleção holandesa que vai disputar um duelo contra a Turquia pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2016, além de encarar a Espanha em um amistoso.

A ausência de Robben aumenta o número de problemas com jogadores importantes da Holanda para o decisivo confronto com a Turquia. Afinal, Hiddink já não podia contar com o atacante Robin van Persie, seu capitão e maior artilheiro da seleção holandesa, e o zagueiro Ron Vlaar, ambos contundidos.

Robben, que vem se destacando pelo seu clube e pela seleção, foi substituído aos 24 minutos do primeiro tempo da derrota do Bayern por 2 a 0 para o Borussia Mönchengladbach no último domingo, por causa de uma lesão muscular. Sem Robben, que nem se apresentou nesta segunda-feira a Hiddink, o treinador convocou o ponta-direita Quincy Promes, do Spartak Moscou, como substituto.

Após disputar quatro partidas, a Holanda está em terceiro lugar no Grupo A das Eliminatórias da Eurocopa, com seis pontos, dois a mais do que a quarta colocada Turquia, adversária no próximo sábado, na a Amsterdam Arena, que também será o palco do amistoso com a Espanha, marcado para três dias depois.

A República Checa, com quatro vitórias em quatro partidas, lidera o grupo com 12 pontos, à frente da Islândia, com nove. As duas melhores equipes de cada chave se classificam para o torneio na França, assim como o melhor terceiro colocado. Todas as outras equipes que terminarem em terceiro lugar disputarão em um mata-mata as vagas restantes.

O amistoso contra a Espanha será uma revanche da estreia das seleções na Copa do Mundo de 2014, na Fonte Nova, em que a Holanda aplicou uma goleada por 5 a 1, iniciando uma campanha em que ficou em terceiro lugar, enquanto os espanhóis foram eliminados logo na fase de grupos. Van Persie fez um golaço de cabeça na partida e Robben marcou dois gols.