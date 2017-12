Contundido, Edmundo é dúvida no Vasco O técnico Mauro Galvão disse nesta segunda-feira esperar que o time do Vasco repita a atuação da vitória sobre o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, na partida de quarta-feira contra o Grêmio, pela Copa Sul-Americana. "Sabemos que se trata de um adversário difícil, de tradição. Mas é importante começarmos bem esta nova competição", afirmou o treinador. O problema é que Mauro Galvão ainda não sabe se poderá contar com o atacante Edmundo. O jogador sofreu uma contusão no tornozelo e ainda será melhor avaliado pelos médicos. "É muito importante que ele possa jogar. É uma referência dentro de campo para os outros atletas", revelou o treinador. Outra dúvida é o volante Da Silva, com dores lombares.