Contundido, garoto Giva desfalca Santos no clássico

Revelado pelo clube, Giva foi um dos destaques do Santos na conquista do título da Copa São Paulo de Futebol Júnior em janeiro. E, aos poucos, vem conquistando seu espaço no time principal. O garoto de 20 anos mostrou ser uma boa opção para o técnico Muricy Ramalho, mas agora, com a contusão, está fora do time por tempo indeterminado.

Giva seria uma das opções para substituir Neymar no clássico deste sábado - o grande astro santista fará um teste horas antes do jogo para saber se tem condições de entrar em campo. Mas o preferido de Muricy para jogar ao lado de André no ataque, caso o titular não possa atuar diante do Palmeiras, é o atacante argentino Miralles.