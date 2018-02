Contundido, Juan deve desfalcar seleção A seleção brasileira deve ter um importante desfalque nos dois próximos jogos das Eliminatórias para a Copa de 2006 - no dia 27, o Brasil enfrenta o Peru, em Goiânia, e no dia 30, encara o Uruguai, em Montevidéu. O zagueiro Juan, do Bayer Leverkusen, da Alemanha, sofreu uma contusão no pé esquerdo e não deve ser chamado por Parreira, que anuncia a lista de convocados nesta sexta-feira. Titular da seleção, Juan sofreu uma lesão no ligamento do tornozelo do pé esquerdo e, segundo os médicos do Bayer Leverkusen, deve ficar pelo menos 15 dias afastado dos gramados. O zagueiro brasileiro sofreu a lesão no dia 27, no jogo contra o Stuttgart, pelo Campeonato Alemão. E, por isso, ficou fora da partida do último sábado, com o Hamburgo. Mas os médicos do Bayer anunciaram nesta segunda-feira que a contusão é mais grave do que foi avaliado anteriormente e que Juan precisará de mais tempo para voltar.