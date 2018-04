Contundido, Nasri desfalca França contra o Brasil

PARIS - O meia Samir Nasri foi cortado da seleção francesa e vai desfalcá-la nos amistosos contra Uruguai e Brasil, que serão disputados em junho na América do Sul, por causa de uma lesão no joelho. A Federação Francesa de Futebol disse em um comunicado divulgado nesta quarta-feira que o jogador do Manchester City se machucou em um amistoso contra o Chelsea, disputado na semana passada nos Estados Unidos.

Como Nasri era dúvida para os dois amistosos, o técnico Didier Deschamps havia convocado previamente o meia Clement Grenier para o caso de não poder utilizar o jogador do Manchester City nos compromissos na América do Sul.

Em preparação para os jogos de setembro e outubro das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2014, a França vai enfrentar o Uruguai em 5 de junho, na cidade de Montevidéu, e o Brasil, no dia 9, na Arena Grêmio, em Porto Alegre.

Nasri não entra em campo pela seleção francesa desde a derrota por 2 a 0 para a Espanha na Eurocopa de 2012. O jogador foi suspenso por três jogos após insultar um jornalista e sua convocação chegou a ser considerada uma surpresa em razão da sua temporada irregular no futebol inglês.

Antes do corte de Nasri, a seleção francesa já havia perdido Gael Clichy para os amistosos com Uruguai e Brasil. O lateral-esquerdo do Manchester City sofreu uma lesão virilha. Para a sua vaga, Deschamps convocou anteriormente o lateral-esquerdo Benoit Tremoulinas, do Bordeaux.