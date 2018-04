Contundido, Puyol fica fora de amistoso da Espanha

A principal ausência entre os jogadores chamados foi Puyol. O zagueiro do Barcelona ficou de fora da partida da última quarta-feira diante do Almería, pela Copa do Rei, por causa de uma tendinite no joelho esquerdo.

Mesmo sem a convocação de Puyol, o Barcelona segue como base da seleção espanhola, ao lado do rival Real Madrid. A equipe catalã conta com sete jogadores, enquanto os madrilenhos têm cinco convocados.

Confira a lista de convocados da seleção espanhola:

Goleiros - Iker Casillas (Real Madrid), José Manuel Reina (Liverpool) e Víctor Valdés (Barcelona).

Defensores - Álvaro Arbeloa (Real Madrid), Raúl Albiol (Real Madrid), Sergio Ramos (Real Madrid), Gerard Piqué (Barcelona), Carlos Marchena (Valencia) e Joan Capdevila (Villarreal).

Meio-campistas - Xavi (Barcelona), Xabi Alonso (Real Madrid), Andrés Iniesta (Barcelona), Cesc Fabregas (Arsenal), Sergio Busquets (Barcelona) e Santiago Cazorla (Villarreal).

Atacantes - Pedro Rodríguez (Barcelona), David Villa (Barcelona), David Silva (Manchester City), Fernando Llorente (Athletic Bilbao), Fernando Torres (Chelsea) e Jesús Navas (Sevilla).