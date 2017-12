Contundido, Rebrov desfalca Ucrânia contra a Itália O atacante Serhiv Rebrov não conseguiu se recuperar de uma lesão na perna e vai desfalcar a seleção da Ucrânia no amistosos contra a Itália, neste sábado, em Lausanne, na Suíça, e Líbia, terça-feira, em Gossau. O atacante já não participou da goleada por 4 a 0 sobre a Costa Rica, no último domingo. "Estou me sentindo melhor, mas ainda não voltei a treinar", lamentou o atacante do Dínamo de Kiev, que já chegou à condição em más condições físicas, depois de uma dura temporada no Campeonato Ucraniano - a equipe ainda teve de disputar um jogo-extra pelo título com o Shaktar Donetsk, que acabou campeão. O técnico Oleg Blokhin lamentou a dificuldade de preparar o time. Ele já teve de cortar o zagueiro Serhiy Feodorov, titular absoluto da seleção e jogador do Dínamo, que se contundiu durante o jogo, e não pode contar nos amistosos preparatórios com o atacante Shevchenko, que acaba de se transferir para o Chelsea e machucou o joelho no penúltimo jogo do Milan pelo Italiano. Shevchenko não deve se recuperar a tempo nem para o último amistoso da Ucrânia, no dia 8, contra Luxemburgo. A equipe estréia no Mundial no dia 14, contra a Espanha, em Leipzig.