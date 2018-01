Contundido, Romário não enfrenta São Paulo O atacante Romário está fora do primeiro jogo entre Fluminense e São Paulo, quarta-feira, pelas semifinais da Copa Sul-Americana. O jogador se recupera de uma contusão na coxa e, segundo o fisioterapeuta Fábio Marcelo, o retorno do craque será somente no dia 25 de setembro. Na ocasião, o Tricolor carioca vai enfrentar o Figueirense, pelo Campeonato Brasileiro. Para o zagueiro César, o Fluminense não pode cometer contra o São Paulo, os mesmos erros apresentados na derrota para o Vasco, por 1 a 0, no último domingo. "Não podemos relaxar no decorrer da partida como fizemos no clássico. Tínhamos um jogador a mais e achamos que a vitória viria tranqüilamente", disse o jogador.