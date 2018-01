Contundido, Zé Carlos desfalca o Flu O Fluminense teve um desfalque de última hora para o clássico deste domingo, contra o Botafogo, às 16 horas, no Estádio da Cidadania, em Volta Redonda, pelo Campeonato Brasileiro. O zagueiro Zé Carlos sofreu afundamento de um osso da face durante o treino de hoje, será submetido a cirurgia e está fora do jogo. Com isso, o recém-contratado Gabriel Santos, ex-Palmeiras, fará sua estréia. "Isso não me assusta. Cheguei para compor o grupo e ajudar quando for necessário. Estava há um mês sem jogar, mas trabalhei bastante com bola durante a semana", declarou Gabriel, para em seguida prosseguir. "Peguei ritmo de jogo e vou conversar muito com o Igor para ajudar no entrosamento. Vai ser bom estrear no clássico". O técnico Abel Braga lamentou a contusão de Zé Carlos, mas acredita que Gabriel dará conta do recado, mesmo diante de uma estréia imprevista. O treinador, inclusive, pode ter outro problema. O lateral-direito Gabriel foi liberado hoje para ir ao enterro do avô, em São Paulo, e a expectativa é a de que ele siga a tempo para Volta Redonda. Mas caso não consiga se reapresentar antes do clássico, Schneider será o substituto.