Contundidos, Ribery e Benatia só voltam ao Bayern em 2016

Ambos se contundiram na vitória por 2 a 0 sobre o Dínamo Zagreb, fora de casa, na última quarta-feira, na rodada final da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. O Bayern, porém, não revelou os detalhes das lesões dos seus jogadores.

A nova contusão, porém, é mais um revés para Ribery, que disputava apenas o seu segundo jogo após se recuperar de uma lesão no tornozelo que o vinha deixando fora do Bayern desde março.

Com o problema muscular, Ribery e Benatia vão desfalcar o Bayern nas partidas contra Ingolstadt e Hannover, ambas pelo Campeonato Alemão, além do compromisso com o Darmstadt, válido pela Copa da Alemanha.