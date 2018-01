Contundidos preocupam a Argentina A contusão de prováveis convocados para a Copa do Mundo está preocupando a comissão técnica da seleção argentina. Os atacantes Crespo e Saviola foram os últimos a se juntar à lista de lesionados, que já tem o volante Mascherano e os zagueiros Ayala e Heinze. Preocupado com esse problema, o técnico José Pekerman viajará para a Europa ainda em janeiro, para conversar pessoalmente com alguns dos jogadores que pretende levar para a Copa. O papo vai ser uma das armas dele nesse período, já que a Argentina tem apenas 1 amistoso marcado antes da Copa: dia 1º de março, contra a Croácia, na Suíça. Dentre os contudidos, o caso mais grave é o do zagueiro Heinze, que sofreu ruptura dos ligamentos do joelho esquerdo e corre sério risco de não disputar a Copa na Alemanha. A Argentina está no grupo C do Mundial, junto com Holanda, Costa do Marfim e Sérvia e Montenegro.