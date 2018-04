Contundidos voltam aos treinos no Fla O goleiro Julio Cesar, o meia Felipe e o atacante Jean se recuperaram de contusão e participaram do treino desta quarta-feira, realizado em Águas de Lindóia, interior de São Paulo. A tendência é que os três sejam escalados no confronto contra o São Caetano, domingo, no Estádio Anacleto Campanella. A única notícia ruim para o técnico Ricardo Gomes ficou por conta do experiente meia Zinho. Durante o coletivo, o atleta sentiu cansaço muscular e saiu de campo. Os médicos do clube, porém, disseram que ele deve ser liberado para o jogo de domingo. Ao fim da recreação, Felipe voltou a falar com desapontamento sobre suas recentes atuações no Campeonato Brasileiro. "Não sou o mesmo jogador do Campeonato Carioca, sei disso. Não estou sendo tão brilhante e decisivo. A diferença é que no início do ano fiz um ótimo trabalho de preparação física", declarou. Para Felipe, o fato de não ter atuado com "freqüência" dos jogos da seleção brasileira na Copa América também foi prejudicial para sua condição física. DIL - O atacante Dill, novo reforço do Flamengo, vai se apresentar nesta quinta-feira ao técnico Ricardo Gomes, em Águas de Lindóia.