Contundidos, Zé Roberto e Mina lutam contra o tempo no Palmeiras

O lateral-esquerdo Zé Roberto e o zagueiro Yerry Mina permanecem em recuperação no departamento médico do Palmeiras e, por isso, não participaram do treinamento na tarde desta segunda-feira na Academia de Futebol. Os dois têm poucas chances de enfrentar o Atlético-MG, no Estádio Independência, na quinta-feira.

Zé Roberto virou dúvida por causa de uma pancada no tornozelo esquerdo, sofrida no treino da última sexta. Ele não participou da vitória por 7 a 0 sobre o Flamengo de Guarulhos, em jogo-treino no sábado. Seu substituto deve ser Egídio.

Mina foi liberado da seleção colombiana em razão de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda sofrida na partida contra o Chile. O zagueiro retornou ao Brasil neste domingo para dar continuidade à recuperação. Caso não se recupere, Edu Dracena será o substituto.

"Jogador gosta de jogo difícil. Já mostrei quando pude entrar, contra o Corinthians em Itaquera. É jogo bom para jogar, decisivo. O mais importante é o time estar tranquilo. Vamos nos preparar muito para esse jogo", afirmou o zagueiro Edu Dracena em entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira.

Nesta segunda-feira, titulares e reservas fizeram uma atividade técnica em campo reduzido e, em seguida, trabalharam finalizações. Dracena considera o jogo de quinta-feira fundamental para o título. "É um jogo-chave para nós, é final de campeonato. Você não pode perder uma bola, não pode estar desconcentrado. Pode encaminhar muito bem a nossa conquista ou dificultar um pouco mais", afirma.