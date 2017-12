Contusão afasta Edmundo do Fluminense Depois de perder o volante Marcão e o meia Roger, ambos machucados, para a estréia no segundo turno do Campeonato Carioca contra o Botafogo, no domingo, o Fluminense também não poderá contar com o atacante Edmundo. O jogador reclama de dores na coxa esquerda e prefere não atuar para se recuperar totalmente da contusão. "Ainda incomoda muito e achei melhor parar. Por isso, não vou enfrentar o Botafogo", disse Edmundo. O problema muscular, porém, não o impediu de participar das festividades do carnaval na Marquês de Sapucaí. Ele assistiu ao desfile do segundo dia em um dos camarotes do Sambódromo.