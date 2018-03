Contusão de Alex não preocupa Botafogo Para alívio do técnico do Botafogo, Levir Culpi, o exame de ressonância magnética no atacante Alex Alves revelou que a contusão do jogador no joelho esquerdo não é grave. Aliviado, o atleta acredita que poderá participar do amistoso com o Volta Redonda, sábado à noite, na inauguração do Estádio da Cidadania, ex-Raulino de Oliveira. "A dor foi muito forte e nunca tinha sentido algo semelhante no joelho. Ainda bem que não é nada sério", disse Alex Alves. Na quarta-feira, ele sofreu uma torção durante um treino e deixou o campo muito preocupado. "O exame mostrou apenas um leve edema na região. Ele será reavaliado amanhã", afirmou o médico Carlos Veiga.