Contusão de Forster pode deixar Inglaterra com poucos goleiros

Fraser Forster, goleiro do Southampton, parece estar fora da partida da Inglaterra pelas Eliminatórias da Euro 2016 contra a Lituânia, no estádio Wembley, na próxima semana depois de deixar o campo em uma maca na partida deste sábado diante do Burnley.

Forster, único goleiro da seleção inglesa além de Joe Hart, do Manchester City, sofreu um contusão no joelho logo no início do jogo no estádio St. Mary.

“Forster está no hospital e parece que é grave”, disse à BBC o técnico do Southampton, Ronald Koeman, após a vitória por 2 a 0 de seu time, que ocupa a sexta posição na tabela. “Temos de esperar pelo exame. Torço que tudo fique bem para ele, mas o médico não está muito confiante.”

O técnico da Inglaterra, Roy Hodgson, chamou apenas dois goleiros quando anunciou seus convocados para a partida da próxima sexta-feira, mas Jack Butland, da seleção sub-21 e que joga no Stoke City, está como suplente imediato.