Contusão de Jean preocupa o Guarani Apesar da boa atuação do Guarani diante do Flamengo, quando empatou em 1 a 1, o técnico Pepe começa a se preocupar com os problemas para o jogo do próximo domingo, às 16 horas, contra o Fortaleza, no estádio Brinco de Ouro. Jean é o jogador que mais preocupa o treinador. O goleiro sentiu uma lesão no adutor da coxa direita ainda no primeiro tempo e, no sacrifício, jogou também a etapa final. Na segunda-feira realizou um exame mais detalhado e aguarda o resultado para saber se terá condições de enfrentar os cearenses. Além de Jean, o zagueiro Paulão recebeu o terceiro cartão amarelo e é desfalque certo. Em seu lugar entra Nenê, o que mantém o time no 3-5-2, esquema adotado pelo treinador nas últimas rodadas e que vem dando bom resultado. Esta será a segunda partida do jogador como titular do Guarani desde que foi contratado junto à Portuguesa Santista.