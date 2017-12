Contusão de Roger assusta Fluminense O meia Roger, com dores musculares na coxa direita, passou a ser a principal dúvida do Fluminense para a partida contra o Atlético-PR, sábado, no Maracanã. Por causa da contusão, o jogador não treinou nesta quinta-feira. "Está bastante dolorido e isso me deixou preocupado. Achei que fossem dores musculares normais, mas a intensidade aumentou de ontem para hoje e o local está inchado", disse Roger. "O pior é que o momento não é o de ficar fora do time. Estamos na reta final do Campeonato Brasileiro e ainda lutando por uma vaga na Copa Sul Americana." Sobre a possibilidade de se transferir para o São Paulo, Palmeiras ou Corinthians, ao final do ano, quando seu contrato com o Fluminense termina, Roger revelou não estar, no momento, pensando no assunto. E garantiu não ter recebido nenhuma proposta. "Tudo não passa de especulação."