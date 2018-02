Contusão de Roger foi só um susto Para a alegria do técnico do Fluminense, Ricardo Gomes, a contusão do meia Roger não passou de um susto. Um dia após se machucar durante um coletivo realizado nas Laranjeiras, o atleta foi liberado pelos médicos do clube e vai ser escalado no confronto de sábado contra o Guarani, no Estádio da Cidadania, em Volta Redonda. O zagueiro Rodolfo, contundido, ainda é dúvida. "A dor ainda me incomoda muito, ainda não consigo dobrar a perna. Mas estou otimista, vou viajar com o grupo e, se possível, farei um sacrifício para jogar", disse Rodolfo, que, se for vetado, vai ser substituído por Odvan. Segundo Ricardo Gomes, a partida contra o Guarani deve ser decidida no meio-de-campo e, por isso, quer que o meia Roger volte a ser decisivo, dando criatividade à equipe. "Ele pode decidir qualquer jogo. Preciso ganhar o duelo no meio-de-campo para o Fluminense tomar conta da partida, que vai ser difícil", ressaltou Ricardo Gomes.