Contusão impede volta de Felipe ao Flu O meia Felipe, que na terça-feira torceu o joelho esquerdo no treino do Fluminense, está fora do clássico de domingo, contra o Botafogo, pelo Brasileirão. O técnico Abel Braga ainda não definiu quem vai substituí-lo, justamente agora, quando ele voltava da suspensão de 4 meses imposta pelo STJD. O jogador só voltará a treinar daqui a duas ou três semanas. "Estou triste de não ter Felipe em campo. Paciência, mas a equipe treinou muito bem", disse Abel Braga. Recuperação - Já o lateral-esquerdo Juan, que caiu de rendimento após a conquista do Campeonato Carioca, admite que a fase não é das melhores e que anda devendo uma boa atuação. "Tenho o que melhorar. Sei que posso atuar melhor", declarou o jogador, ciente de que vem errando muitos chutes e cruzamentos. "Mas vou continuar tentando."