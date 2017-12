Contusão no joelho esquerdo tira sérvio Vidic da Copa O zagueiro sérvio Nemanja Vidic foi cortado nesta terça-feira da delegação em virtude de uma contusão no joelho. O jogador do Manchester United se machucou quando escorregou e caiu no gramado durante o treinamento realizado nesta segunda, informou o porta-voz da equipe, Aleksandar Boskovic. Considerado a maior estrela da seleção da Sérvia e Montenegro, Vidic lesionou os ligamentos do joelho esquerdo, "que o deixará sem condições de jogo por várias semanas, o que significa que ele está fora do Mundial", disse Boskovic. O jogador deveria voltar à equipe na partida desta sexta, contra a Argentina, uma vez que não esteve em campo no jogo contra a Holanda porque cumpria suspensão automática, devido a uma expulsão nas Eliminatórias. A seleção sérvia é a única dentre as 32 presentes à Alemanha a contar apenas com 22 jogadores inscritos para a Copa, já que o zagueiro Dusan Petkovic, filho do treinador Ilija Petkovic, deixou a delegação na véspera da abertura do Mundial, alegando que não queria ver o pai ser "crucificado" pela imprensa no caso de a seleção ser eliminada na primeira fase. Com a contusão de Vidic, a delegação da Sérvia passará a contar apenas com 21 jogadores.