Contusão pode tirar Kléberson da seleção O volante Kléberson deslocou o ombro direito na derrota do Manchester para o Southampton por 1 a 0, neste domingo, e deve desfalcar a seleção brasileira, convocada pelo técnico Carlos Alberto Parreira para os dois primeiros jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2006, contra a Colômbia e Equador, respectivamente. Os jogadores se apresentam nesta segunda-feira no Rio de Janeiro, onde treinam na Granja Comary, em Teresópolis. O jogador, recentemente contratado junto ao Atlético-PR, deixou o campo aos 22 minutos do segundo tempo com fortes dores no local. Segundo a página do clube na internet, o volante brasileiro realizou exames médicos e constatou uma luxação no ombro.