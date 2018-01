Contusão pode tirar Léo da seleção Um pisão involuntário de Simão no tornozelo direito de Léo, aos 3 minutos do segundo tempo, coloca em dúvida a apresentação do lateral santista à Seleção Brasileira, segunda-feira, às 14 h, em Jarinu. Léo até que tentou continuar na partida de hoje, em São Caetano, mas não suportou mais do que três minutos. Saiu de campo sentindo fortes dores. No entanto, o diagnóstico definitivo sobre a gravidade da contusão só será dado na reapresentação do jogador no CT Rei Pelé. De acordo com o médico Carlos Braga, as perspectivas não são muito favoráveis. "Se eu tivesse que dar uma resposta hoje, eu vetaria o jogador. Ele sente uma forte dor num dos ligamentos laterais e não poderia sequer treinar". Apesar do quadro pessimista, o Santos fará o possível para que o lateral santista não fique fora da Seleção Brasileira. Léo começou o tratamento médico ainda no vestiário e se comprometeu a continuar o tratamento durante a madrugada. Um fisioterapeuta foi escalado para acompanhar o jogador ininterruptamente. "A torcida é para que o tornozelo não inflame. Mas se amanhã o atleta se apresentar com o mesmo quadro de hoje, o que não lhe permitiria sequer treinar na Seleção Brasileira, eu mesmo me encarregarei de avisar a CBF que Léo não terá condições de se apresentar?, disse o médico. Visivelmente abatido, Leo estava otimista. "Para mim o doutor falou exatamente o contrário: disse para eu ficar sossegado que eu me apresentaria tranqüilamente à Seleção Brasileira". Léo ainda disse que apostava no seu grande poder de recuperação. "Tenho um bom organismo e vou me recuperar, apesar da dor". Antes de deixar o estádio, o lateral ainda absolveu o volante Simão: "Antecipei uma jogada, ele vinha em velocidade e não conseguiu parar. Pisou no meu pé mas sem maldade. Ainda tentei voltar, mas doía muito e só me restou pedir para sair de campo".