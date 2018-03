Contusão tira Fernando do Fla por 10 dias O zagueiro Fernando, do Flamengo, realizou hoje um exame de ultrassonografia que constatou um estiramento na coxa direita. De acordo com o médico do clube, José Luís Runco, o jogador precisará de 10 dias para voltar aos treinos. "Felizmente foi uma contusão de pouca gravidade", disse Runco. "Vamos trabalhar para que ele volte no jogo contra o Paraná, no dia 1 de junho." Hoje, a delegação chegou ao Rio após conseguir a vitória sobre o Sport, por 1 a 0, pela Copa do Brasil. Amanhã, o time treina visando a partida de domingo contra o Atlético-PR, pelo Campeonato Brasileiro.