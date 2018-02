Contusão tira Maurinho do Brasileiro O lateral-direito Maurinho, do Cruzeiro, está fora da disputa do Campeonato Brasileiro. O jogador foi submetido nesta terça-feira a um novo exame de ressonância magnética que constatou o rompimento do ligamento cruzado anterior de seu joelho direito e terá de ser submetido a uma cirurgia, permanecendo afastado dos gramados por um período de seis a oito meses, segundo informou o médico Ronaldo Nazaré. Maurinho se lesionou na vitória do time mineiro por 1 a 0 sobre o Paysandu, no último dia 13, justamente quando reassumia a posição de titular depois da transferência de Maicon para o Mônaco, da França. Apesar das suspeitas em relação a uma contusão grave, o departamento médico do clube celeste informou que os primeiros exames não detectaram rompimento do ligamento, o que, a princípio, demandaria um tempo bem menor de recuperação, entre 30 e 45 dias. "Repeti o exame de ressonância dele, e está bem claro que, infelizmente, ele rompeu o ligamento cruzado anterior e não joga mais este ano", disse Nazaré. Diante do novo diagnóstico, Maurinho deverá ser operado nos próximos dias. A previsão é que ele só retorne às atividade com bola no primeiro semestre de 2005. Agora, o Cruzeiro corre para tentar encontrar um atleta para a posição. O desempenho nos treinamentos do jovem lateral-direito Alemão, de 21 anos, não agradou ao técnico Emerson Leão, que preferiu improvisar o volante Augusto Recife no jogo contra o Figueirense, no último sábado. A diretoria celeste negocia a liberação de Ruy, que está emprestado ao Botafogo. Mas por enquanto considera a possibilidade remota.