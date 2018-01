Contusão tira Ricardinho do clássico O Santos ganhou um problema sério para o clássico de domingo contra o Corinthians, na Vila Belmiro. O meia Ricardinho - que deixou o gramado na partida de ontem contra o Guarani reclamando de uma contusão muscular, realizou exames nesta sexta-feira e está fora da partida. De acordo com o médico do Santos, Carlos Braga, o jogador deverá ficar afastado da equipe por cerca de 15 dias. Mas os problemas do técnico Oswaldo de Oliveira não terminam aí. O meio-campista Fabio Baiano ainda sente fortes dores no tornozelo e também corre risco de desfalcar a equipe. O jogador - que defendeu o Corinthians no Brasileiro do ano passado - fará um novo teste neste sábado para saber se terá ou não condições de jogo. Diante isso, Oswaldo será obrigado a improvisar e deverá montar o meio-campo com três jogadores com características de marcação: Fabinho, Ricardo Bóvio e Tcheco. Na frente, um trio de atacantes - Robinho, Basílio e Deivid. O goleiro Mauro deverá voltar à equipe, assim como o zagueiro Ávalos.