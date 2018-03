Contusão tira Roque Jr da seleção O zagueiro Roque Júnior, do Milan, da Itália, não participará do amistoso da seleção brasileira contra a Nigéria, no dia 11 de junho, em Abuja, e nem da Copa das Confederações, na França. A diretoria do time italiano enviou nesta sexta-feira um comunicado para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), informando sobre a gravidade da contusão do jogador, sofrida na final da Liga dos Campeões da UEFA, na última quarta-feira. A desconvocação, porém, só será oficializada quando o Departamento de Seleções da CBF receber os laudos médicos do Milan. Por causa deste corte, o técnico Carlos Alberto Parreira deve convocar 13 jogadores que atuam no Brasil, na próxima terça-feira, em vez de 12, como se previa.