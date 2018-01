Contusões afastam Beckham dos campos por seis semanas De acordo com reportagem publicada pela BBC nesta segunda-feira, o astro da seleção inglesa, David Beckham, vai ficar afastado dos gramados por seis semanas em virtude de uma lesão no joelho da perna esquerda e outra no tendão de Aquiles da perna direita. As contusões aconteceram durante a partida em que Portugal eliminou a Inglaterra do Mundial, nas quartas-de-final. O jogador do Real Madrid foi submetido a ressonância magnética, que mostrou uma pequena distensão de ligamentos no joelho e outra no tendão. Beckham deixou o campo aos sete minutos do segundo tempo da partida contra os portugueses, e é dúvida para o amistoso marcado para o dia 16 de agosto, entre Inglaterra e Grécia, em Manchester. Neste domingo, ele anunciou que deixava a braçadeira de capitão da seleção, mas ressaltou que pretendia continuar defendendo as cores de seu país.