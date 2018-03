Contusões ameaçam o time do Botafogo O técnico Levir Culpi deverá ter diversos desfalques na partida do Botafogo contra o Londrina, sábado, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Após o treino desta quinta-feira, alguns jogadores reclamaram de problemas musculares. O atacante Dill sofreu uma contusão na coxa esquerda e o lateral-esquerdo Daniel voltou a sentir dores na coxa direita. Já o lateral-direito Márcio Gomes e o meia Fernando dependem de uma melhor avaliação dos médicos. "Quando acontecem muitas lesões ao mesmo tempo, dificulta na hora de escalar o time. Mas confio nos jogadores que vão substituir os titulares", afirmou Levir. A tendência é a de que o treinador opte pelo esquema com apenas um atacante: Edvaldo. Com isso, Camacho entraria no meio-de-campo e Almir atuaria mais adiantado. Almir não vê problemas em atuar no ataque. Na vitória sobre o América-MG por 2 a 1, na última rodada, ele atuou nessa posição no segundo tempo e acabou marcando o segundo gol, nos minutos finais do jogo. "Se eu sentir alguma dificuldade, pedirei dicas sobre posicionamento aos atacantes", disse o jogador.