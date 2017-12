Contusões assustam o Palmeiras Marcos, com dores no quinto dedo da mão direita, Arce, com inflamação na virilha direita e Lopes, com febre, assustaram os médicos do Palmeiras, nesta terça-feira. Segundo o médico Marcelo Saragiotto, no entanto, eles têm presença garantida contra o Boca Juniors, quinta-feira à noite, pela Libertadores da América. A delegação viajou à noite para a Argentina. À tarde, o clima esquentou na Academia de Futebol. Felipe não gostou de matéria publicada por um jornal e bateu boca com o repórter que a escreveu. Perdeu a paciência e chegou a ofender o jornalista.