Contusões atrapalham Geninho no Vasco Os problemas de contusão no Vasco estão dificultando a vida do técnico Geninho, que prepara a equipe para a partida contra o Flamengo, domingo, na final do Campeonato Carioca. Mas, nesta quarta-feira, ele recebeu duas boas notícias. O goleiro Fábio e o atacante Valdir estão liberados e vão jogar. Em compensação, o meia Marcelinho Carioca, com dores na panturrilha esquerda, foi vetado pelos médicos. "Geralmente, essas dores musculares aparecem após as partidas. E voltei a sentir depois da partida de domingo contra o Flamengo", disse o goleiro Fábio. "Mas o tratamento intensivo realizado me recuperou e, agora, é a hora de nos superarmos para conquistarmos o título." Já o meia Róbson Luís, com dores no joelho direito, irá fazer um teste no treino coletivo desta quinta-feira para saber se está recuperado. Mas o próprio jogador já admitiu estar receoso. "Hoje não senti mais dores. Estou tranqüilo e quero esperar o coletivo para ter a certeza de que tudo está bem", afirmou. Além dele, ainda se recuperam de contusão o zagueiro Henrique, com estiramento na coxa direita, e o atacante Alex Alves, que sente dores na coxa direita.