Contusões atrapalham Zetti no Guarani O Guarani tem apenas cinco pontos no Campeonato Brasileiro e já vive a ameaça do rebaixamento. Para piorar, o técnico Zetti, que estreou domingo, na derrota por 2 a 0 para o Juventude, em Caixas do Sul, não vai poder contar com vários jogadores machucados. Harison está com dor na coxa direita. Gláuber e Ricardo Lobo ainda se recuperam de contusões musculares. Marlon sofreu uma torção no joelho esquerdo contra o Juventude e pode ficar de fora de vários jogos, dependendo de exames mais detalhados. Nil e Marcos Alexandre torceram o tornozelo, no treinamento da semana passada, e vão passar por uma ressonância magnética. Sandro Hiroshi, que viajaria para o Sul, ficou em Campinas, pois ainda sente dores musculares devido o longo tempo de inatividade. Para enfrentar o Paraná na próxima rodada, o meia Alexandre desfalca o time, pois recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão. O treinador poderá contar com o retorno do volante Roberto, que estava suspenso, e dependendo da documentação, o lateral-direito Dida e o atacante Valdir Papel podem estar à disposição do treinador. O time se reapresentou na tarde desta segunda-feira no Estádio Brinco de Ouro e realizou um treinamento para relaxamento muscular, orientado pelo preparador físico Fernando Moreno.