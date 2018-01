Contusões forçam Grêmio a mudar time O time titular do Grêmio terá mudanças em quatro posições para enfrentar o Paulista, neste sábado, em Porto Alegre (RS), pela Série B do Campeonato Brasileiro. Estão afastados para tratamento os volantes Pedrinho, com entorse no tornozelo, e Jeovânio, com dores musculares; o armador Paulo Ramos, com a clavícula fraturada; e o atacante Samuel, com luxação no ombro esquerdo. Os substitutos escalados pelo técnico Mano Menezes são, respectivamente, Nunes, Douglas Silva, Marco Aurélio e Pedro Júnior. Há, ainda, uma dúvida no ataque. Anderson sentiu dores no joelho e pode ficar fora do jogo, deixando a vaga para Fábio Bala. O Grêmio começou a rodada na 14ª posição, com nove pontos, e depende de uma vitória para ficar próximo da pontuação dos oito primeiros colocados.