Contusões no Fla preocupam Oswaldo O técnico Oswaldo de Oliveira pode ter problemas para escalar o time do Flamengo no jogo contra o Paraná, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Os meias Ígor e Fábio Baiano reclamam de dores musculares, mas não preocupam tanto. O caso mais grave é com Felipe, que voltou a sentir dores no púbis. "Por isso, eu tirei o Felipe do treino. Fiquei preocupado porque ele é um jogador muito importante dentro do grupo", afirmou Oswaldo. "Espero que amanhã ele treine normalmente e garanta sua escalação." O atacante Edílson, que realizou excercícios de fortalecimento muscular nesta quinta-feira, está confirmado no ataque. Já Jean ainda depende da liberação dos médicos.