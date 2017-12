Contusões obrigam 19 seleções a alterarem lista da Copa Com o encerramento da primeira rodada da Copa do Mundo, as seleções não podem mais fazer alterações na relação de convocados. A Fifa permitia que, até 24 horas antes da estréia na competição, o técnico substituísse inscritos em caso de contusão. Desde a divulgação da lista de convocados dos 32 países para o Mundial, 18 jogadores de 19 seleções, metade dos países na disputa, tiveram de ser substituídos por conta de lesões. Nos 16 primeiros jogos do Mundial da Alemanha, cinco jogadores se contundiram. Não terão condições de jogar e, pior para suas seleções, também não poderão ser substituídos. Terão de acompanhar o restante da Copa do lado de fora. A "bruxa" que anda solta pela Alemanha fez a primeira vítima logo no jogo de abertura da competição. O zagueiro costarriquenho Martínez sofreu uma lesão no joelho esquerdo. Já o goleiro paraguaio Justo Villar rompeu o músculo adutor do tornozelo direito e atuou apenas por seis minutos em todo o Mundial. A situação do zagueiro Nemanja Vidic, destaque de Sérvia e Montenegro foi inusitada. Suspenso, não enfrentou a Holanda, na estréia de sua seleção na Copa. No dia seguinte à derrota por 1 a 0, rompeu os ligamentos do joelho esquerdo em um treino e ficará quase dois meses parado. O quarto jogador contundido foi o atacante saudita Al-Anbar, que não ficou nem no banco de reservas no empate contra a Tunísia por sofrer uma contusão no tornozelo direito no último treino antes da estréia. Não poderá ser substituído. O último atleta a se lesionar e sofrer um corte foi o lateral Assemoassa, de Togo, que machucou o joelho direito na derrota para a Coréia do Sul. Menos mal para os países que puderam fazer substituição dos atletas lesionados antes do início da competição. São 18 os sortudos que receberam chamada de última hora e participam do Mundial. Confira abaixo a lista dos lesionados e seus substitutos: Arábia Saudita: Atacante Al-Anbar (contusão no tornozelo direito). Brasil: Volante Edmílson (ruptura do menisco lateral do joelho direito). Volante Mineiro convocado. Costa Rica: Zagueiro Martínez (lesão no joelho). Espanha: Lateral-esquerdo Asier Del Horno (lesão no tendão de Aquiles). Lateral-esquerdo Mariano Pernía convocado. Estados Unidos: Lateral Hejduk (contusão no joelho). Zagueiro Albright convocado. Lateral Cory Gibbs (lesão no joelho). Lateral Gregg Berhalter convocado. França: Atacante Cissé (tíbia e perônio fraturados). Atacante Govou convocado. Inglaterra: Goleiro Robert Green (ruptura do músculo da virilha). Goleiro Scott Carson convocado. Irã: Zagueiro Sattar Zare (ruptura de ligamentos do joelho). Meia Moharram Navidkia convocado. Japão: Lateral Makoto Tanaka (lesão no tendão de Aquiles). Lateral Teruyuki Moniwa convocado. Paraguai: Atacante Cardozo (ruptura no músculo da perna). Atacante Dante López convocado. Goleiro Justo Villar (ruptura do músculo adutor da coxa). Polônia: Meia Gorawski (problemas cardíacos). Zagueiro Bosacki convocado. Portugal: Goleiro Bruno Vale (lesão na perna). Goleiro Paulo Santos convocado. República Checa: Meia Vladimir Smicer (contratura na perna). Meia Libor Sionko convocado. Sérvia e Montenegro: Atacante Vucinic (lesão nos ligamentos do joelho esquerdo). Zagueiro Dusan Petkovic convocado. Zagueiro Nemanja Vidic (ruptura dos ligamentos do joelho). Suíça: Atacante Vohlanten (estiramento tendão de Aquiles do pé direito). Meia Hakan Yakin convocado. Togo: Lateral Assemoassa (lesão no joelho direito). Trinidad e Tobago: Meia Silvio Spann (lesão no joelho). Meia Evans Wise convocado. Tunísia: Atacante Issam Jomaa (lesão no joelho). Meia Chaouki Ben Saada convocado. Zagueiro Mehdi Meriah (lesão na perna). Atacante Haykel Guemamdia convocado. Ucrânia: Zagueiro Fedorov (lesão no quadril). Yatsenko convocado.