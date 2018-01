Contusões preocupam o Botafogo Os constantes desfalques por contusões estão tirando o sono do técnico Lori Sandri, do Botafogo de Ribeirão Preto. Sem poder contar com três jogadores para enfrentar o Mogi Mirim, domingo, fora de casa, o treinador passou a reduzir os treinamentos, com medo de perder mais jogadores na reta final do Campeonato Paulista da Série A-1. O zagueiro Rogério, o volante Robson Nese e o atacante Gauchinho continuam em recuperação por causa de dores musculares, provocadas pelo excessivo esforço físico. Segundo o médico Emanuel Gaetani, o trio só terá condições de voltar aos treinos na próxima semana. Devido as contusões, o treinador foi obrigado a dar folgas pela manhã ao elenco nas quartas e sexta-feiras. "Não adianta, agora, ficar agredindo a parte física dos atletas. Quem não atingiu a condição física ideal não vai alcançá-la agora", disse o médico. Por isso mesmo, o grupo está realizando trabalho de fortalecimento muscular para não ser surpreendido. Depois de ter vencido o São Paulo, por 2 a 1, na rodada passada, o time entrou definitivamente na briga por uma das quatro vagas para a semifinal do Campeonato Paulista e, por isso, não pode nem pensar em perder jogadores. Apesar de apresentar desgastes, os jogadores estão brigando para não ficar de fora dos quatro últimos jogos desta fase. Um bom exemplo é o zagueiro Cris, que mesmo com nove pontos na cabeça, deve ter lugar garantido entre os titulares. O Botafogo é o quinto colocado, ao lado da Portuguesa, com 18 pontos.