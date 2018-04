Contusões preocupam Oswaldinho As sucessivas contusões dos jogadores do Fluminense começam a preocupar o técnico tricolor, Oswaldo de Oliveira. Além dos zagueiros César e Régis, que estão fazendo tratamento intensivo para terem condições de jogo na estréia do time no Torneio Rio-São Paulo, domingo, contra o Corinthians, o atacante Magno Alves e o meia Fernando Diniz passaram a ser dúvidas. O atacante preocupa os médicos tricolores, mas o meia deverá ter condições de atuar. O Fluminense vai tentar a contratação dos atacantes Euller e Bismarck. O primeiro deixou o Vasco e interessa ao tricolor, porém o alto preço do aluguel do passe do atleta o coloca longe das Laranjeiras. Segundo o superintendente de Futebol do clube, Paulo Angioni, o Fluminense só tem condições de pagar o salário do jogador e tentará um acordo com o procurador do Euller, o ex-jogador Alemão. O atacante Bismarck é um sonho antigo dos dirigentes e já vem negociando com o clube desde o ano passado. O Tricolor espera anunciar a contratação do atleta o mais breve possível. O Fluminense renovou por mais seis meses com a Unimed, que patrocina o time tricolor.