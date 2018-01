Contusões preocupam técnico Lazaroni O técnico Sebastião Lazaroni tem vários problemas para escalar a equipe que enfrenta o Remo, pela Copa do Brasil, quarta-feira, em Belém. O zagueiro Bruno, o lateral-direito Valmir, além do atacante Donizete, estão contundidos e não devem atuar. O médico do Botafogo, Joaquim da Matta, não acredita na recuperação de Bruno e Donizete para esta partida. Quanto a Valmir, o médico revelou-se mais esperançoso, pois as dores que o jogador estava sentindo na coxa esquerda diminuíram.