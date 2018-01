Contusões voltam atrapalhar o Corinthians Adivinhe qual é o principal problema do técnico do Corinthians, Geninho, para a partida deste domingo, às 16 horas, contra o Criciúma, em Santa Catarina? Quem optou pela obviedade e respondeu escalação, acertou! Depois de passar a semana toda contando com a presença do meia André Luiz, o treinador teve de repensar seus planos. O jogador voltou a sentir dores na coxa direita no final do treino de quinta-feira. ?Esperava vê-lo no campo, treinando, mas não foi possível?, lamentou o comandante. Um exame neste sábado vai definir se André poderá atuar ou se fica fora mais uma vez. Sem manter muitas esperanças, Geninho aproveitou para testar as opções para a posição. O mais provável é que escale o jovem Wendell. ?Na realidade tenho duas alternativas: o Wendell, que atua mais na marcação, e o Róger, que dá mais qualidade na saída de bola?, analisou o técnico. O que conta a favor do primeiro é a experiência. Apesar dos 19 anos, Wendell tem 117 jogos pelas seleções de base. Mesmo assim, adota discurso modesto. ?Acho que terei minha grande chance no ano que vem?, prevê. ?Agora estou apenas pegando experiência.? Já na lateral-direita, Betão será improvisado no lugar de Coelho, expulso na vitória sobre o Fortaleza por 2 a 0. No ataque, a dupla teen Abuda/Jô será a responsável pela ofensividade corintiana.