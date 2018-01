Convidadas buscam a "glória" Convidadas de última hora pela Confederação Sul-Americana de Futebol (CSF) para substituir Canadá e Argentina na Copa América, Costa Rica e Honduras podem viver hoje uma noite de glória para o futebol da América Central. Para isso, têm de vencer na rodada de encerramento da primeira fase. A Costa Rica, já classificada para as quartas-de-final (4 pontos), luta pela liderança do Grupo C enfrentando a Bolívia. Para alegria boliviana, talvez a sensação da Copa, o atacante costa-riquenho Wanchope, seja poupado pelo técnico Alexandre Guimarães por já ter um cartão amarelo. Se receber outro, pode ficar fora da próxima fase. A Bolívia está em situação desesperadora. Perdeu as duas partidas disputadas e precisa ganhar de goleada para sonhar com a permanência na competição ou, pelo menos, garantir uma despedida honrosa. Além disso, não contará com o atacante Coimbra e o zagueiro Marcos Sandy, ambos suspensos. No outro jogo da rodada, o Uruguai (4 pontos) enfrenta a seleção de Honduras (3), grande surpresa da Copa América. A equipe hondurenha tem esperanças de passar à próxima fase, uma vez que a Celeste, já classificada, deverá poupar alguns dos principais jogadores.