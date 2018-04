Convocação da seleção brasileira provoca surpresa no Atlético-MG

BELO HORIZONTE - O meia-atacante Bernard admitiu ter ficado surpreso com sua convocação para disputar a Copa das Confederações. Junto com o restante do elenco do Atlético-MG, ele começou nesta terça-feira a preparação para enfrentar o Cruzeiro na final do Campeonato Mineiro, marcada para domingo, e, apesar de estar escalado para conceder entrevista ao lado do técnico Cuca, deixou o centro de treinamento em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte, sem dar declarações. Mas usou as redes sociais da internet para comentar sua presença na lista da seleção brasileira.

Revelação do Atlético-MG, Bernard disse que "nem acreditou" quando foi citado pelo técnico Luiz Felipe Scolari para integrar o grupo que disputará a Copa das Confederações. "Estou muito feliz!!", comentou o atleta em seu perfil no Facebook, onde recebeu a aprovação de mais de 8,5 mil internautas até o fim da tarde desta terça-feira. "Agradeço ao Felipão pela confiança e prometo trabalhar muito duro para defender as cores do Brasil. Devo isso ao Clube Atlético Mineiro, ao professor Cuca e aos meus parceiros de clube, que me dão totais condições para realizar meu trabalho", acrescentou o meia.

Outro convocado do Atlético-MG para a seleção, o zagueiro Réver não compareceu à reapresentação do elenco nesta terça-feira, assim como o principal ídolo atleticano, o meia Ronaldinho Gaúcho, que foi deixado de fora da lista por Felipão. Segundo a assessoria do clube, os dois haviam pedido antecipadamente à diretoria para se reapresentarem apenas nesta quarta.

Em entrevista à TV Globo, Réver disse que é "gratificante" ser lembrado para disputar a competição que será realizada de 15 a 30 de junho, em seis capitais brasileiras. O zagueiro também disse que foi "pego de surpresa" com a ausência de Ronaldinho Gaúcho entre os convocados. "O Ronaldinho estava sendo chamado constantemente, vem fazendo um belo trabalho pelo Atlético. Creio que não só eu, mas muitas pessoas não estavam esperando essa não convocação. Mas a gente sabe que futebol é assim. Se pintar oportunidade, tenho certeza que ele vai fazer jus para ser lembrado novamente", avaliou.

"Me pegou de surpresa", declarou Cuca, ao comentar também sobre a ausência de Ronaldinho Gaúcho na lista de convocados da seleção. Enquanto isso, o veterano astro de 33 anos não se manifestou nesta terça-feira para falar sobre a situação - ele era um dos nomes esperados no grupo para a Copa das Confederações, mas foi preterido por Felipão.