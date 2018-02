Convocação de Adrianinho sai amanhã A inédita convocação de um jogador brasileiro pela seleção nacional da Áustria vai se tornar oficial nesta quinta-feira. O meia Adrianinho, da Ponte Preta, será a grande surpresa prometida pelo técnico Hans Krankl entre seus 20 convocados. A seleção vai se reunir para disputar dois jogos: um amistoso com a Grécia, dia 26, e um jogo oficial pelas eliminatórias da Europa 2004, dia 2 de abril, contra a República Checa. Ao mesmo tempo em que será divulgada a relação de convocados em Viena, no Brasil a direção da Ponte Preta aguarda por um atestado da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) qualificando o seu atleta profissional, especificando que ele jamais serviu à seleção brasileira mesmo que nas categorias de base. O técnico Hans Krankl estava relutante em convocar um estrangeiro. Muitas vezes se mostrou cético com relação ao assunto, mas aceitou as insistentes ofertas dos dirigentes porque, no momento, vários jogadores selecionáveis estão machucados. Na verdade ele só viu algumas fitas do meia e trocou informações com um de seus olheiros, que esteve no Brasil e viu alguns jogos da Ponte Preta. A cotação do futebol do Brasil está em alta no país europeu, principalmente porque os únicos dois brasileiros que atuam por lá estão indo muito bem: o meia Djalminha, ex-Flamengo, Guarani e Palmeiras, que ainda tem vínculo com o La Coruña, da Espanha; e o zagueiro Júlio César Santos, que atuou no Real Madrid, também da Espanha. Ambos defendem o Áustria Memphis Viena, que lidera o campeonato nacional. Aos 22 anos, Adrianinho disputou 124 jogos com a camisa da Ponte Preta e marcou 22 gols. Seu pai e avô, já falecidos, são austríacos, o que lhe permitiu a dupla cidadania. Ele, porém, não fala alemão. Mas sabe que esta será uma grande chance profissional. Caso jogue bem poderá participar de outras convocações. A Ponte Preta, interessada em valorizar seu atleta, já manifestou que não vai impor qualquer restrição às futuras convocações. Devido a estes dois jogos, Adrianinho não participará das duas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, contra o Internacional, em Porto Alegre, e Juventude, em Campinas.