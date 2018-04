Convocação do Brasil para amistoso será em 4 de março

O confronto marcado para a casa do Arsenal será o segundo do Brasil neste ano. No primeiro, disputado na semana passada, a seleção foi derrotada por 1 a 0 pela França, no Stade de France, nos arredores de Paris.

O amistoso contra os escoceses foi confirmado na última terça pela CBF. O duelo diante da Escócia deverá marcar o retorno do atacante Neymar à seleção principal, depois de o astro do Santos ter defendido, com brilho, a seleção sub-20 no Sul-Americano da categoria, no Peru, onde o Brasil se sagrou campeão, no último domingo, e assegurou a vaga para a Olimpíada de Londres.