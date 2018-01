Convocação emociona Júlio César O goleiro Júlio César, do Flamengo, não conteve a emoção nesta terça-feira, ao ser informado sobre a convocação para a seleção brasileira, que dia 12 enfrenta amistosamente a China, em Guangzhou. O atleta agradeceu e lembrou que foi o coordenador-técnico da seleção, Zagallo, que o lançou no futebol profissional do Flamengo. ?Trabalhei com o Zagallo e ele confia no meu trabalho. Com certeza, ele deve ter tido uma participação na minha convocação", disse Júlio César. "Agora, quero manter a regularidade para ser sempre chamado." Sobre Parreira, o goleiro do Flamengo contou ter ?namorado" com o treinador para disputar a Copa Libertadores da América de 2003, pelo Corinthians. Afirmou que sempre recebeu bons conselhos do técnico e ainda manifestou seu desejo de atuar, por pelo menos, alguns minutos no confronto contra os chineses. ?A felicidade está tomando conta de mim. Sempre trabalhei para isto", disse Júlio César. ?Toda a vez que meu nome é cogitado fico na expectativa e ansioso. O alívio veio com a divulgação da lista."