Convocação faz Robinho pular de alegria O atacante Robinho descansava depois do almoço quando seu celular tocou. Ainda sonolento, atendeu e não acreditou no que um amigo contou: tinha sido convocado para a seleção brasileira, no lugar de Rivaldo, dispensado por contusão. "Você está brincando comigo e hoje nem é 1º de abril", disse o jogador, incrédulo. Mas o amigo insistiu e ele acreditou. "Ele pulava de alegria dentro do apartamento e parecia até que havia ganho na loteria", contou sua mãe, Marina da Silva Souza. Sem conseguir esconder o entusiasmo pela convocação do filho, dona Marina revelou que sabia que um dia isso acontecer. "Mas não esperava que fosse tão rápido." Ela disse que Robinho já havia ficado muito alegre com a convocação de Diego. "Ele vibrou muito, pois são grandes amigos." Ficou um pouco desapontado em não ter sido chamado, mas mostrou resignação. "Ele tinha certeza que chegaria à seleção, só não sabia quando", concluiu sua mãe. No fim da tarde, após o treino coletivo, a dupla inseparável Robinho e Diego deixou o campo do CT mais descontraída do que nunca. "Espero dar minhas pedaladas com a camisa amarela, que é o que sei fazer, para ajudar a seleção", comentou o atacante. Diego também não escondia a satisfação de poder seguir junto com seu maior amigo no Santos. O meia espera conseguir um lugar na equipe de Carlos Alberto Parreira. "Trabalhei bastante para chegar, cheguei, e agora é trabalhar para ser titular." Ele contou que está acostumado a jogar com a camisa 10, "mas lá na seleção, jogo com a 50, sem problemas; o que eu quero é jogar." Robinho, que será homenageado na noite desta sexta-feira pela Câmara de São Vicente, acha que há outros jogadores no elenco do Santos em condições de atuar na seleção. Citou Alex, Elano, Renato e Fábio Costa. Não escondeu que o objetivo é jogar contra o México, na quarta-feira: "Penso em jogar e espero ter essa oportunidade, mas se não ocorrer, pois há grandes jogadores no grupo, não haverá problema, pois estarei lá para servir a seleção." Robinho, de 19 anos, chegou à seleção brasileira após 10 meses como titular do Santos. "Isso foi fruto da humildade e do trabalho." O jogador espera ter uma longa carreira no Santos, mas pensa em um dia ir para a Europa. "Meu sonho é jogar num time europeu como o Barcelona, um dos melhores do mundo."