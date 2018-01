Convocação muda o clima no Corinthians O anúncio dos 14 últimos convocados para a seleção brasileira, nesta terça-feira, às 14 horas, no Rio de Janeiro, provocou um clima de tensão no Parque São Jorge. Só no Corinthians, cinco jogadores vivem a esperança de ser lembrados: os atacantes Gil e Liedson, os laterais Rogério e Kléber e o zagueiro Fábio Luciano. Na bolsa de apostas entre os próprios jogadores, Fábio Luciano e Gil são os favoritos, mas a cotação de Liedson subiu muito, depois de seus quatro gols diante do Vitória, no domingo, pelo Brasileiro. O próprio Geninho já está contando com o desfalque de dois de seus titulares até o dia 29, quando termina a Copa das Confederações. Ao contrário da maioria de seus colegas treinadores, o comandante corintiano não reclama: "A seleção valoriza o trabalho de todo mundo aqui no Corinthians e motiva os jogadores. Quem for chamado agora terá seu reconhecimento; quem não for, saberá que estão observando o Corinthians com atenção." O assunto seleção ofuscou até a reação da equipe no Campeonato Brasileiro. Com a vitória de domingo, o clube do Parque São Jorge já é o quarto colocado, com 19 pontos ganhos. Se vencer o São Caetano no domingo, no ABC, pode melhorar sua posição. O time jogará sem Liedson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Leandro Amaral deve ter sua chance. O capitão Fábio Luciano também retorna ao time, após a suspensão pelo terceiro cartão. Geninho sonha com mais três pontos. "É difícil, mas vamos trabalhar com esse objetivo." De outra parte, a diretoria esclareceu que o Corinthians não tem nada a receber do Borussia Dortmund, que contratou Éwerthon no ano passado. "Ele foi negociado em definitivo", assegurou o vice-presidente de futebol do clube, Roque Citadini.