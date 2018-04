Convocação não surpreende corintianos O atacante Luizão, o goleiro Dida e o lateral Kléber não ficaram surpresos com a convocação para o amistoso da seleção contra a Bolívia, quinta-feira, em Goiânia. Luizão e Dida, nomes certos na lista para a Copa do Japão, entenderam a chamada do técnico Luiz Felipe Scolari como uma seqüência de trabalho. Luizão garantiu que a contusão na coxa esquerda, que o deixou afastado da partida contra o Fluminense, não deverá impedir sua participação no amistoso. Ontem ele fez exames que comprovaram estar recuperado do problema. "Vou até jogar sábado contra o Americano", afirmou. O goleiro Dida, que desde o problema do passaporte na Itália tem evitado falar com a imprensa, abriu uma exceção e deu uma declaração hoje sobre a convocação. E se atrapalhou durante as entrevistas, ao trocar o nome do técnico da seleção. "O amistoso é importante para a avaliação do professor Luxemburgo", disse o goleiro. Kléber, por sua vez, disse que estava esperando ser chamado para esse amistoso, porque há dias ouviu o treinador falar do seu nome. "Acho que minha atuação contra o Fluminense, no último domingo, foi decisiva. Eu fui muito bem na partida", disse, admitindo ter poucas possibilidades de ir para o Mundial. Ele reconhece que Roberto Carlos, Júnior e Serginho brigam pelas duas vagas na posição. "Mas não posso me acomodar. Tenho de chegar lá e mostrar meu valor", afirmou Kléber.