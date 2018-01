Convocação provoca alegrias e tristezas Convocação de seleção é como anúncio dos aprovados no vestibular. Uns choram de alegria, outros, chateados, saem dizendo que "talvez, da próxima vez...". Não se pode desanimar. Rogério Ceni, goleiro do São Paulo, esquecido por Carlos Alberto Parreira, esteve nesta terça-feira no Rio e falou com a imprensa de cabeça erguida. "Foi convocado um goleiro experiente (Dida), um outro que já vinha sendo chamado no grupo (Júlio César) e o Fábio é um talento, que está surgindo. Não fico magoado", garantiu o são-paulino. Como no vestibular, antes do anúncio alguns já sabiam que seriam chamados. É o caso de Kléber. A confiança do lateral-esquerdo corintiano, no entanto, foi abalada depois que ouviu o nome de seus companheiros de clube na lista, Fábio Luciano e Gil. A expectativa no Corinthians era a de que apenas dois atletas fossem chamados. "Achei que não ia mais ser convocado. Depois que vi meu nome, a alegria atropelou a tristeza", comparou. O atacante Gil, outro do Corinthians, sabia que tinha chances, mas vacilou na reta final. "Lá no fundo, eu ainda achava que podia dar certo", afirmou. E deu. O atacante Luís Fabiano, do São Paulo, pode ser comparado àqueles garotos extremamente estudiosos, orgulho dos pais e paparicados pelos parentes. Não briga só para passar, mas para passar em primeiro lugar. Na hora do anúncio da lista, dormia. Foi acordado pelo assessor do clube, que o avisou da convocação. Luís Fabiano era nome praticamente certo antes da divulgação. E sabia disso. "Se não sou o principal atacante do País, sou um dos principais", comentou. O artilheiro pretende aproveitar a Copa das Confederações para mostrar aos franceses o seu valor. Ele teve duas passagens pelo Rennes e não foi bem aproveitado. "Eles não conheceram o verdadeiro Luís Fabiano", garantiu. Ricardinho, nome sempre cotado, estava na expectativa e mais uma vez foi convocado. O meia do São Paulo está longe de sua melhor forma, mas prefere não analisar se a lembrança de Parreira foi justa. "Não tenho de ficar provando nada", disse. "Não tenho de ficar dando explicação sobre isso. Ele me convocou pelo futebol que venho realizando."